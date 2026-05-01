01 мая 2026
Экономика

Мэрия Тель-Авива запустила MuniBox для расчетов с жителями города

время публикации: 01 мая 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 10:42
Мэрия Тель-Авива запустила MuniBox для расчетов с жителями города
Муниципалитет Тель-Авива-Яффо объявил о запуске платформы MuniBo, позволяющей жителям города просматривать и оплачивать все городские платежи в одном месте.

Система обеспечивает полную прозрачность текущих и прошлых платежей, а также направляет push-уведомления о предстоящих платежах и важных изменениях.

В основе MuniBox – инфраструктура платежного приложения PayBox, которым пользуются миллионы израильтян. На первом этапе жители смогут оплачивать и отслеживать муниципальный налог на недвижимость ("арнона"); в ближайшие месяцы сервис планируется распространить на другие городские услуги.

