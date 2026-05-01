Союз Беннета-Лапида, терпеливый Айзенкот и суд над Нетаниягу. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

В сентябре 2008 года премьер-министр Эхуд Ольмерт покинул пост главы правительства. Он на тот момент был "всего лишь" подозреваемым в уголовных преступлениях. Решение Ольмерта уйти из политики было продиктовано не моралью, а давлением, которое оказал на него тогдашний министр обороны Эхуд Барак. Глава оборонного ведомства предупредил Ольмерта, что развалит правительство, если тот не подаст в отставку. И Ольмерт поддался. После его ухода Ципи Ливни получила право формировать правительство, однако ее попытки оказались безуспешными, и Ливни стала вторым, на тот момент, политиком после Шимона Переса, которая не сумела реализовать мандат на формирование правительства. Были объявлены выборы, судьба их разрешилась еще до того, как открылись избирательные участки. Кандидат в премьер-министры Биньямин Нетаниягу договорился с партиями ШАС и "Яадут а-Тора" о совместной коалиции в самом начале предвыборной кампании. Об этом соглашении, разумеется, никто не знал, но, как утверждают противники Нетаниягу, еще до выборов было согласовано все, включая распределение портфелей в будущем правительстве. Ливни набрала на выборах на один мандат больше, чем Нетаниягу, однако ей это не помогло.

Историю 17-летней давности многие в политической системе вспоминали на уходящей неделе, когда стало известно о заключении союза о совместном участии в выборах Нафтали Беннета и Яира Лапида.

Политическая арифметика: чему равны один плюс один?

В дни, предшествовавшие объявлению о создании блока "Бэяхад", циркулировали слухи о скором объединении в лагере оппозиционеров. Однако общая рабочая предпосылка состояла в том, что речь идет о некоей спекуляции, цель которой в том, чтобы подтолкнуть Гади Айзенкота, явно не спешащего заключать договор с Нафтали Беннетом. Как выяснилось 26 апреля, все было гораздо серьезнее.

Логика этого политического маневра прозрачна и ясна. Яир Лапид спас свою политическую карьеру, которая таяла на глазах вместе с мандатами, которые партия "Еш Атид" теряла едва ли не каждую неделю. В публичных опросах Лапид набирал шесть-восемь мандатов, однако не исключено, что внутренние опросы давали еще более печальные результаты. Выступая на совместной с Беннетом пресс-конференции, Лапид сказал, обращаясь к своим товарищам по партии: "Мы делаем то, что делали всегда – ставим интересы государства впереди своих собственных". Те, кто в тот момент были знакомы с условиями соглашения, не могли сдержать улыбки. Лапид получил десять мест из 24, а также право после выборов вернуться к деятельности в качестве самостоятельной фракции. Когда-то Трамп предлагал Израилю и палестинским арабам "сделку века". Сейчас такую сделку заключил глава "Еш Атид".

Беннет убежден, что, заплатив высокую цену, он, по словам его приближенных, победил в полуфинале – обеспечил себе место главного кандидата на пост премьер-министра. Иными словами, по замыслу Беннета, Айзенкот, не захотевший заключать союз, теперь ограничится крохами, и во всяком случае, не будет первым.

Оппозиционеры и их сторонники всеми силами демонстрировали оптимизм – говорили о психологическом эффекте такого объединения, о важности того, что определен лидер блока, но публикация первых опросов остудила этот оптимизм. И главное даже не в том, что только по опросу "Мидгам", "Бэяхад" становится крупнейшей партией в Кнессете. Никто всерьез не предполагал, что "братский союз" Беннета и Лапида приведет голоса из блока сторонников Нетаниягу в блок его противников. Главное разочарование постигло бывших премьер-министров, когда стало ясно, что правила политической арифметики сработали вновь. В большинстве опросов сумма мандатов, которое набирают партии вместе, не оправдывает логики объединения. В некоторых опросах порознь партии набирают больше, чем вместе, в некоторых столько же. Далеко не все избиратели Беннета согласились проголосовать заодно за Лапида. Именно поэтому глава "Бэяхад" дал серию интервью, где пытался укрепить то, что осталось от его имиджа правого политика. Удалось ли ему это? Станет ясно со временем.

Беннет известен умением терять преимущество, с которым он начинает предвыборные кампании. С другой стороны, сейчас он имеет мощную опору в виде активистов "Еш Атид", а главное – финансовой базы, предоставленной партией Лапида. Финансирование партий осуществляется на основе числа мандатов в завершающем работу Кнессете. 24 мандата – это очень много денег, особенно по сравнению с нулем, который на начало выборов имела бы в одиночку партия "Беннет-2026".

Айзенкот: аутсайдер или терпеливый фаворит?

Гади Айзенкоту не занимать терпения. Он постепенно шел к должности начальника генерального штаба, затем долго и тщательно готовился к вхождению в политику, кропотливо выбирая, с кем ему по пути. Сейчас он не торопится принять предложения Нафтали Беннета и даже Яира Лапида, уступившего Айзенкоту второе место в списке. Айзенкот выжидает. Он исходит из вполне логичного предположения, согласно которому разрыв между ним и блоком "Бэяхад" будет сокращаться, и не исключено, что соотношение сил между ними будет таким, что позволит Айзенкоту вести переговоры об объединении с совершенно иных позиций, чем сейчас. Оформить союз можно и за день до закрытия предвыборных списков, то есть за 45 дней до выборов. Если они состоятся в срок, то до них чуть менее полугода. У Айзенкота есть время.

Пока что он формирует список и критикует союз Беннета и Лапида. "Этот союз затруднит главную задачу, стоящую перед Беннетом – привлечение голосов справа", – заявили в партии Айзенкота. По этой логике, и самому Айзенкоту незачем присоединяться к "Бэяхад". Вряд ли правые избиратели поспешат голосовать за человека, который резко критиковал отмену действия размежевания в северной Самарии и назвал это грубой ошибкой.

Айзенкот, подобно Беннету, для своего списка ищет управленцев и молодых "не политиков", которые будут, по его мнению, привлекательнее и эффективнее, чем переходящие из партии в партию функционеры. Одновременно Айзенкот пытается "проникнуть" в те периферийные населенные пункты, где обычно большинство голосов получали "Ликуд" и ШАС. Стратегический советник Рони Римон напомнил в эфире "Кан РЭКА", что последним лидером левоцентристов, преуспевшим в этом, был глава "Аводы" Амир Перец в 2006 году. Айзенкот, родившийся в семье выходцев из Марокко, надеется повторить успех Переца, успех, который, как он надеется, приведет его в канцелярию премьер-министра.

Если трио Беннет, Лапид, Айзенкот делят между собой голоса центристов с легким уклоном кого-то вправо, кого-то влево – то Авигдор Либерман и Яир Голан работают каждый на свой электорат. В оппозиции не исключают, что многие голоса правых избирателей, намеревавшихся ранее голосовать за Беннета, отойдут партии НДИ. Голан, со своей стороны, продолжает собирать под своим крылом леворадикальный электорат. На этой неделе глава НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью "Кан РЭКА", что не убежден в необходимости участия в будущей коалиции партии "Демократим". "Все будет зависеть от расклада. Я, например, не уверен, что "Ликуд" будет возглавлять Биньямин Нетаниягу. Союз с "Ликудом" мог бы быть более удобным", – сказал глава НДИ.

Нетаниягу: подготовка к выборам или подготовка к сделке?

Премьер-министр, он же глава "Ликуда", не предпринимает никаких видимых шагов, направленных на подготовку к выборам. В то же время, на этой неделе стало известно, что активизировались шаги по завершению судебного процесса над Биньямином Нетаниягу. Причем не путем помилования, а путем соглашения в той или иной форме между обвинением и защитой.

Основным действующим лицом вновь стал президент государства Ицхак Герцог. Судя по всему, главная задача, как он ее видит – сделать все, чтобы решение пришлось принимать не ему. Герцог слишком опытен, чтобы не понимать, какой обструкции он подвергнется при любом своем решении. Собственно, первые проявления этого он видит уже сейчас, когда сама инициатива по переговорам между обвинением и защитой сталкивается с резкой критикой, особенно со стороны противников премьер-министра.

Если отложить в сторону помилование, речь может идти либо о досудебной сделке, либо о судебной медиации. И в том, и в другом случае от обвиняемого, то есть от премьер-министра, потребуется готовность признать свою вину и понести наказание. Ранее камнем преткновения было все то же признание действий Нетаниягу "позорными". Это на семь лет вывело бы его из политической жизни, а с учетом возраста – почти наверняка навсегда. До недавнего времени Нетаниягу не готов был даже рассматривать эту возможность. Что-то изменилось в последние недели, во всяком случае само согласие премьера принять участие – через адвокатов, разумеется – в переговорах, свидетельствует о смягчении его позиции.

В политической системе есть два объяснения этим изменениям. Первое – Нетаниягу опасается поражения на выборах. Быть в статусе подсудимого премьер-министра – не то же самое, что быть в статусе подсудимого бывшего премьер-министра. Возможности фактически навязывать суду график заседаний, организовывать кампанию с требованием прекратить судебный процесс и многого другого лишится Нетаниягу, если не завершит суд и проиграет выборы. Вторая версия – премьер-министр решил вообще не баллотироваться на выборах. Публикация в конце прошлой недели сообщения о перенесенной премьером лучевой терапии также дала пищу спекуляциям в духе "я устал, я ухожу". Нетаниягу опровергает такой сценарий, а знакомые с ним люди говорят, что подобный шаг не в его характере. На данный момент с уверенностью можно сказать одно: Биньямин Нетаниягу гораздо интенсивнее занимается подготовкой к сделке, чем подготовкой к выборам в Кнессет 26-го созыва.

Баарав-Миара: против уклонистов или против правительства?

На уходящей неделе юридический советник правительства сделала два "выстрела" в непрекращающейся своей войне с нынешним правительством. Сначала она объявила, что не станет представлять правительство в ходе рассмотрения апелляции против назначения Романа Гофмана на должность главы "Мосада". А затем объявила, что правительство должно отменить налоговые льготы для тех, кто жертвует деньги на йешивы, где учатся военнообязанные. Если отказ представлять правительство в БАГАЦе стал уже чем-то вроде странной нормы, то решение по поводу йешив весьма драматическое. В ультраортодоксальной среде понимают, что число пожертвований резко сократится, есть те, кто называют это решение "смертельным ударом по миру Торы в Израиле".

Ответ ультраортодоксов не заставил себя ждать. Вновь звучат требования уволить юридического советника правительства, а от правительства – принять законы, охраняющие от такого вмешательства юридических инстанций.

10 мая начнется весенняя сессия Кнессета. В ультраортодоксальных партиях требуют от правительства изыскать шаги, которые позволят справиться с "преследованием", как они называют действия Гали Баарав-Миары.