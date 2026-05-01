Предъявлены обвинения террористу, напавшему на евреев в Лондоне

Полиция Лондона сообщила о предъявлении обвинений 45-летнему Иссе Сулейману, выходцу из Сомали, по делу о нападении с ножом на двух евреев в районе Голдерс-Грин на северо-западе британской столицы.

Сулейману предъявлены два обвинения в покушении на убийство и одно обвинение в ношении холодного оружия в общественном месте.

Нападение было совершено 29 апреля. Пострадали 34-летний Шлойме Ранд и 76-летний Моше Шейн.

Британские СМИ пишут, что Исса Сулейман страдает от психических заболеваний, в прошлом у него уже были эпизоды, связанные с насилием.

Нападение квалифицировано как теракт.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил очередное антисемитское нападение, назвав его возмутительным. На обеспечение безопасности еврейских учреждений выделено дополнительно 25 миллионов фунтов.