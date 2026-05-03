Филиппинцы отметили майский праздник Святого Креста в Иерусалиме. Фоторепортаж
время публикации: 03 мая 2026 г., 12:09 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 12:09
Фото: Yael Abas Gusiky. Flash90
В Эйн-Кареме в Иерусалиме представители филиппинской общины отметили Санта-Крус-де-Майо (майский праздник Святого Креста) – традиционный религиозный и культурный праздник, связанный с католическими торжествами.
Мероприятия прошли 2 мая в церкви Святого Иоанна Крестителя и церкви Посещения (церковь Посещения Девы Марии праведной Елизаветы, матери Иоанна Крестителя).