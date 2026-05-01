"Штраус" повышает цены на молочную продукцию

Компания "Штраус" уведомила клиентов о повышении цен на молочную продукцию, не контролируемую государством, в размере до 1,2%.

В частности, подорожают молочные напитки "Йответа", десерты "Милки" и "Голан", йогурты, творог.

Новый прейскурант вступит в силу с 1 июня 2026 года, после праздника Шавуот.

За последние дни о повышении цен на молочную продукцию объявили все основные игроки, включая "Тнуву", "Гад" и "Тару".