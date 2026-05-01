Lufthansa потеряла "Оскар" Павла Таланкина

Статуэтка "Оскар", принадлежащая режиссеру Павлу Таланкину, исчезла во время авиаперелета из Нью-Йорка. Об этом сообщил соавтор фильма "Господин Никто против Путина" Дэвид Боренштейн.

По его словам, 29 апреля Таланкин вылетал из аэропорта имени Джона Кеннеди и вез награду в ручной клади. Однако на досмотре сотрудники службы безопасности заявили, что статуэтка может представлять опасность, и не разрешили взять ее на борт.

Несмотря на попытки команды убедить службу безопасности, "Оскар" пришлось оформить как багаж. Его упаковали в коробку и отправили рейсом Lufthansa, которым летел режиссер. Однако по прибытии награда так и не была найдена.

Боренштейн отметил, что подобные случаи крайне редки, и задался вопросом, применили бы такие же меры к более известному актеру или к человеку, свободно говорящему по-английски.

Он также обратился к авиакомпании Lufthansa с просьбой помочь в поисках пропавшей статуэтки.

Картина Дэвида Боренштейна и Павла Таланкина "Господин Никто против Путина" победила в документальной категории премии "Оскар". После этого в России Таланкина объявили иноагентом. Покинувший Россию Таланкин возил статуэтку с собой и даже освятил ее в храме.