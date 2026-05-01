Apple выплатит до 1890 шекелей израильским клиентам по делу о замедлении работы iPhone

Тель-авивский Окружной суд утвердил мировое соглашение по пяти представительским искам против Apple в Израиле по делу об намеренном замедлении работы определенных моделей iPhone с помощью обновлений программного обеспечения.

В рамках соглашения Apple, без признания вины, выплатит 10 миллионов шекелей владельцам устройств, отвечающим трем критериям в совокупности: модель - iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 или 7 Plus; до 21 декабря 2017 года на устройстве была установлена и активирована iOS 10.2.1 или iOS 11.2; при регистрации в системах Apple в качестве страны был выбран Израиль - вне зависимости от места покупки.

Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму на специальном сайте.

Гонорар адвокатов истцов составит около 2,4 млн шекелей, вознаграждение подателям представительских исков - 400 тыс. шекелей.