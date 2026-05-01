Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Гостем передачи снова стал Борис Гребенщиков – поэт, певец, музыкант, композитор, художник, сооснователь рок-группы "Аквариум".

В качестве соведущего на этот раз выступает искусственный интеллект – модель Claude, разработанная компанией Anthropic. "Клод" отвечает за отбор реальных детских вопросов конкретному гостю.

Вопрос: "Кто я?"

Ответ: "Я бы сказал, что я – это датчик, населяющий человеческое тело. Датчик, который Вселенной передает, какая она".

Вопрос: "Что у вас есть, чего нет у искусственного интеллекта?"

Ответ: "Бесконечно больше информации. Искусственный интеллект, если я не ошибаюсь, имеет дело с тем, что выражается словами. А бесконечно большая часть того, что я переживаю, происходит не на уровне слов, а значительно глубже. Нет слов для этого. Я делюсь через песни".

Вопрос: "Вы можете объяснить, что происходит в тот момент, когда песня приходит?"

Ответ: "На гармоническую последовательность или мелодию, или ритм вдруг ложатся какие-то слова, которые кажутся мне интересными или имеющими ко мне отношение прямо сейчас. Оставшаяся часть работы – найти, услышать в себе строчки, которые продолжат это исследование. Песня – это исследование самого себя".

Вопрос: "Что надо делать, когда не получается?"

Ответ: "Когда не знаешь, куда идти дальше, пережди, отпрыгни и начни с другого конца".

Вопрос: "Что живет в паузе?"

Ответ: "В паузе живет бессловесное бытие".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Борисом Гребенщиковым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].