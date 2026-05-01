Акционеры одобрили сделку по продаже ЦИМ германской Hapag Lloyd

Акционеры израильской судоходной компании ЦИМ на специальном собрании подавляющим большинством в 97,4% голосов одобрили сделку по продаже компании германской судоходной компании Hapag-Lloyd.

Одновременно были утверждены бонусы топ-менеджерам по итогам сделки, а также бонус уходящему гендиректору Эли Гликману.

Напомним, что, по условиям предлагаемой сделки, Hapag-Lloyd купит ЦИМ вместе с израильским инвестиционным фондом PIMI. В рамках сделки германская компания, 22,5% которой контролируют суверенные фонды Саудовской Аравии и Катара, получит международную деятельность ЦИМ, а PIMI будет контролировать стратегически важную деятельность и будет владеть правами и обязанностями, вытекающими из "золотой акции".

Израильский партнер в сделке будет отвечать за флот из 16 судов, находящихся в полной собственности компании, несущих израильский флаг и подлежащих мобилизации в чрезвычайных ситуациях. Речь идет о кораблях, перевозящих боеприпасы, военное оборудование, товары первой необходимости и т.д., когда иностранные судоходные компании прекращают заходить в израильские порты.

Также PIMI будет контролировать судоходные линии ЦИМ, идущие непосредственно в Израиль и из него, штаб-квартиру компании в Хайфе, компьютерные системы и управление израильским персоналом, включая израильских морских офицеров, что является существенным условием в рамках "золотой акции".

Кроме того, фонду будет передана ответственность за соблюдение регуляторных требований министерств транспорта и обороны, таких как поддержание минимального количества судов в собственности.

Hapag-Lloyd приобретет 99 судов, работающих на условиях аренды, контракты на которые фактически будут переданы ей, а также глобальные торговые маршруты, не проходящие через Израиль.

Кроме того, Hapag-Lloyd будет контролировать международный маркетинговый и торговый аппарат ЦИМ, включая международные клиентские соглашения и бренд ЦИМ за рубежом. Технологическая деятельность ЦИМ, сосредоточенная на разработке цифровых решений для мира судоходства, также будет приобретена немецкой компанией.

Следует отметить, что для реализации сделки она должна быть одобрена государством.