Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Глава ФИФА: "Сборная Ирана выступит на чемпионате мира"

Футбол
ФИФА
время публикации: 01 мая 2026 г., 08:45 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 08:45
AP Photo/Dolores Ochoa

В Ванкувере проходит конгресс ФИФА. Глава организации Джанни Инфантино сказал, сто сборная Ирана выступит на чемпионате мира.

Он сказал: "Иран, конечно же, примет участие в чемпионате мира. И, конечно же, Иран сыграет в Соединенных Штатах Америки. Причина проста: мы должны объединиться. Мы должны сплотить людей.

В мире и так достаточно проблем. И так достаточно людей, которые пытаются разделить мир. Если никто не попытается объединиться, что произойдет с нашим миром? Мы должны это сделать, и у нас есть такая возможность", сообщает The Guardian.

Власти Канады не допустили иранскую делегацию на конгресс из-за связей главы Федерации футбола Ирана с КСИР, который признан в Канаде террористической организацией.

Сборная Ирана матчи группового этапа чемпионата мира по футболу должна проводить в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Первую игру иранцы должны провести 15 июня против сборной Новой Зеландии.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 мая 2026

"Шахтер" проиграл англичанам. Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026

Чемпионат Англии. До конца сезона "Бернли" будет тренировать Майкл Джексон
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 970-й гол
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026

Власти Канады не допустили иранцев на конгресс ФИФА