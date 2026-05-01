Глава ФИФА: "Сборная Ирана выступит на чемпионате мира"

В Ванкувере проходит конгресс ФИФА. Глава организации Джанни Инфантино сказал, сто сборная Ирана выступит на чемпионате мира.

Он сказал: "Иран, конечно же, примет участие в чемпионате мира. И, конечно же, Иран сыграет в Соединенных Штатах Америки. Причина проста: мы должны объединиться. Мы должны сплотить людей.

В мире и так достаточно проблем. И так достаточно людей, которые пытаются разделить мир. Если никто не попытается объединиться, что произойдет с нашим миром? Мы должны это сделать, и у нас есть такая возможность", сообщает The Guardian.

Власти Канады не допустили иранскую делегацию на конгресс из-за связей главы Федерации футбола Ирана с КСИР, который признан в Канаде террористической организацией.

Сборная Ирана матчи группового этапа чемпионата мира по футболу должна проводить в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Первую игру иранцы должны провести 15 июня против сборной Новой Зеландии.