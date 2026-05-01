МИД Израиля заявил, что гуманитарная деятельность в секторе Газы, согласно публикациям Board of Peace и Госдепартамента США, осуществляется под управлением BoP, тогда как "флотилия Сумуда", направлявшаяся к Газе, является "очередной провокацией ХАМАСа", призванной отвлечь внимание от отказа ХАМАСа разоружиться и обслужить пиар-интересы "профессиональных провокаторов".

В израильском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что правительство Греции согласилось принять на своей территории активистов флотилии, и поблагодарили Афины за это.

При этом Саиф Абу-Кешек, подозреваемый в связях с террористической организацией, и Тьяго Авила, подозреваемый в незаконной деятельности, будут доставлены в Израиль для допроса. МИД подчеркнул, что Израиль не допустит нарушения законной морской блокады сектора Газы.

30 апреля Министерство иностранных дел объявило, что Армия обороны Израиля перехватила более 20 судов "флотилии Сумуда", следовавшей в Газу. На борту этих судов находились около 175 активистов. В заявлении израильского МИДа говорилось о "флотилии презервативов", поскольку на борту одного из перехваченных судов в аптечке нашли средства контрацепции и наркотики. Судя по сообщению израильского МИДа, были перехвачены не все суда флотилии. Ранее сообщалось, что осуществляется перехват 58 судов, на борту которых находятся 404 активиста.

Это была вторая попытка "флотилии Сумуда" прорвать морскую блокаду Газы менее чем за год. В октябре 2025 года израильские ВМС перехватили предыдущую флотилию из 42 судов у побережья Египта, задержав всех активистов, включая экоактивистку Грету Тунберг и внука Нельсона Манделы. Все задержанные были депортированы в течение нескольких дней. Израиль утверждает, что флотилия финансируется ХАМАСом и является "политической провокацией", а не гуманитарной миссией. Организаторы это отрицают.