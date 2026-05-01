Президент ФИФА попытался помирить израильтян и палестинцев

В Ванкувере проходит конгресс ФИФА. Глава организации Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана выступит на чемпионате мира, и матчи будет проводить в США, как и планировалось ранее.

Он добавил, что футбол должен объединять людей, которых "итак многое разъединяет".

Президент ФИФА предпринял попытку "показать пример объединения", предложив пожать руки главам Израильской футбольной ассоциации и Палестинской футбольной ассоциации.

Джибриль Раджуб отказался и ушел со сцены, сообщает Goals Side.