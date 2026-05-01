последняя новость: 12:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Президент ФИФА попытался помирить израильтян и палестинцев

время публикации: 01 мая 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 12:06
Президент ФИФА попытался помирить израильтян и палестинцев
AP Photo/Nasser Shiyoukhi

В Ванкувере проходит конгресс ФИФА. Глава организации Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана выступит на чемпионате мира, и матчи будет проводить в США, как и планировалось ранее.

Он добавил, что футбол должен объединять людей, которых "итак многое разъединяет".

Президент ФИФА предпринял попытку "показать пример объединения", предложив пожать руки главам Израильской футбольной ассоциации и Палестинской футбольной ассоциации.

Джибриль Раджуб отказался и ушел со сцены, сообщает Goals Side.

