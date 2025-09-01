Власти США угрожают цифровым гигантам санкциями за выполнение требований ЕС

Федеральная торговая комиссия США направила 13 американским технологическим гигантам, включая Google, Meta, Amazon, Microsoft и Apple, письмо с требованием не выполнять принятый Европейским союзом в 2024 году Закон о цифровых услугах, "если он ставит под угрозу свободу слова и безопасность граждан США".

"Онлайн-платформы стали центральными для общественных дебатов, и повсеместная онлайн-цензура в последние годы возмутила американский народ. Американцев не только подвергали цензуре и банили с платформ за выражение мнений и убеждений, не разделяемых небольшой элитой Кремниевой долины. Предыдущая администрация активно работала над поощрением такой цензуры", - говорится в письме.

Помимо Закона о цифровых услугах, в ФТК нацелились на Закон об онлайн-безопасности и Общий регламент по защите данных. В письме утверждается, что эти законодательные акты "направлены на введение цензуры и ослабление сквозного шифрования".

Цифровым корпорациям напоминают об их "обязательствах перед американскими потребителями согласно Разделу пять Закона о Федеральной торговой комиссии, запрещающему недобросовестные действия или практики и обман", которые могут исказить рынок или поставить под угрозу безопасность.

"Компании, которые обещают, что их сервис безопасен или зашифрован, но не используют сквозное шифрование там, где это уместно, могут обманывать потребителей, которые обоснованно ожидают заявленного уровня конфиденциальности. Неспособность корпорации внедрить соответствующие инструменты может представлять собой недобросовестную практику", - подчеркивается в письме.