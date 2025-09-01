x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 15:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 15:39
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

С начала войны в Израиль для работы в строительстве прибыли 47 тысяч гастарбайтеров

Мин.строительства
время публикации: 01 сентября 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 15:26
С начала войны в Израиль для работы в строительстве прибыли 47 тысяч гастарбайтеров
Nati Shohat/Flash90

По данным Управления регистрации народонаселения и миграции, с начала войны "Железные мечи" в Израиль въехали около 47 тысяч новых иностранных рабочих, их них 18300 человек въехали в рамках билатеральных соглашений.

За последние несколько недель были одобрены около 11 тысяч заявок на привоз иностранных рабочих в строительную отрасль, примерно половина рабочих уже прибыли в Израиль.

Спрос на рабочую силу в строительной отрасли резко вырос в связи с аннулированием разрешений на работу для палестинцев и разрушениями в ходе войны. Министерство строительства при содействии Управления иностранных рабочих стремится увеличить количество прибывающих в Израиль гастарбайтеров.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 августа 2025

Управление народонаселения: с начала войны в Израиль въехали 86 тысяч иностранных рабочих
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 августа 2025

Китайским строительным компаниям не дадут работать в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 июля 2025

БАГАЦ отклонил требование застройщиков обязать правительство решить кризис в отрасли