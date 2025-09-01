С начала войны в Израиль для работы в строительстве прибыли 47 тысяч гастарбайтеров

По данным Управления регистрации народонаселения и миграции, с начала войны "Железные мечи" в Израиль въехали около 47 тысяч новых иностранных рабочих, их них 18300 человек въехали в рамках билатеральных соглашений.

За последние несколько недель были одобрены около 11 тысяч заявок на привоз иностранных рабочих в строительную отрасль, примерно половина рабочих уже прибыли в Израиль.

Спрос на рабочую силу в строительной отрасли резко вырос в связи с аннулированием разрешений на работу для палестинцев и разрушениями в ходе войны. Министерство строительства при содействии Управления иностранных рабочих стремится увеличить количество прибывающих в Израиль гастарбайтеров.