Минпрос вложит полмиллиарда шекелей в подготовку учителей и модернизацию учебных программ

Министерство просвещения объявило в среду, 20 августа, о запуске со следующего учебного года реформы "Реальный Израиль", на которую правительство выделило 1,4 миллиарда шекелей.

В рамках программы 500 миллионов шекелей будут направлены на модернизацию учебной программы, набор и подготовку дополнительных учителей.

Остальные средства будут вложены в увеличение учебных часов математики и естественных наук.

В частности, в 7-х классах средних школ будут добавлены два часа в неделю на математику и естественные науки.

В старших классах периферийных школ будут созданы 190 хайтек-групп .

359 классов АМАТ-ТЕК (научно-технологический резерв для хай-тека) получат дополнительное финансирование на 6 часов преподавания в неделю

Будут открыты 65 специализированных подготовительных курсов по изучению сферы ИИ

Технологии искусственного интеллекта будут внедряться в оценочные задания по по гуманитарным предметам.

Кроме того, 160 старших групп детского сада получат специальное оборудование для экспериментов в сфере естественных наук. В 180 начальных школах будет расширено преподавание в сфере естественных наук, технология, инженерия и математика.