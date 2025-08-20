В конце августа на три недели будет приостановлена работа "Кармелита" в Хайфе

В последний день августа будет приостановлена работа канатного метро "Кармелит" в Хайфе в связи с инфраструктурными работами. Ожидается, что этот вид общественного транспорта начнет вновь обслуживать пассажиров 21 сентября.

"Начиная с воскресенья, 31 августа, движение "Кармелита" будет остановлено примерно на три недели для восстановления бетонного пола в туннеле, по которому проложены рельсы. Мы приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - говорится в сообщении администрации.