Экономика

Транспорт
Хайфа
время публикации: 20 августа 2025 г., 20:02 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 20:02
В конце августа на три недели будет приостановлена работа "Кармелита" в Хайфе
Yaakov Naumi/Flash90

В последний день августа будет приостановлена работа канатного метро "Кармелит" в Хайфе в связи с инфраструктурными работами. Ожидается, что этот вид общественного транспорта начнет вновь обслуживать пассажиров 21 сентября.

"Начиная с воскресенья, 31 августа, движение "Кармелита" будет остановлено примерно на три недели для восстановления бетонного пола в туннеле, по которому проложены рельсы. Мы приносим извинения пассажирам за временные неудобства", - говорится в сообщении администрации.

