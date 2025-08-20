Бутиковым винодельням в Израиле дали 15 месяцев на лицензирование, потом будут штрафовать

Министерства сельского хозяйства и здравоохранения потребовали от малых бутиковых виноделен, не имеющих лицензии на производство и не контролируемых минздравом, в течение 15 месяцев пройти процедуру лицензирования.

Речь идет приблизительно о 350 малых винодельнях, как правило расположенных во дворах сельскохозяйственных ферм и производящих от нескольких тысяч и до 100 тысяч бутылок вина в год.

Винодельням, которые не пройдут лицензирование, по истечение указанного срока будет запрещено продавать вино, а магазины и рестораны, которые будут покупать вино у нелицензированных виноделен, будут штрафоваться.

При получении лицензии акцент будет делается главным образом на санитарию производства и состояние здания, в котором работает винодельня. Процедура лицензирования для них будет более простой, чем для промышленных виноделен.