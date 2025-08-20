Исследование: средняя израильская семья тратит до 8000 шекелей, чтобы занять детей в летние каникулы

Согласно исследованию, проведенному консалтинговой фирмой Tefen, в месяцы летних каникул на среднюю израильскую семью ложится бремя дополнительных расходов, достигающее 8000 шекелей.

27% израильских родителей были вынуждены платить за летние лагеря для детей в августе. Каждая четвертая такая семья потратила на лагеря более 4000 шекелей, столько же – от 2500 до 4000 шекелей.

70% родителей потратили от 3 до 5 тысяч шекелей на развлечения и мероприятия для детей.

66% родителей потратили от 1 до 3 тысяч шекелей на закупку школьных принадлежностей, одежды и подготовку к началу учебного года.

80% участвовавших в исследовании родителей признали, что летние месяцы наносят серьезный удар по их финансовой стабильности, 71% были вынуждены отказаться от запланированных мероприятий из-за высоких расходов, а 42% чувствуют, что их дети социально ограничены по сравнению с другими детьми.