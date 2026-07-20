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Экономика

Нефть снова выше 90 долларов за баррель

Война с Ираном
Нефть и газ
время публикации: 20 июля 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 11:38
Нефть снова выше 90 долларов за баррель
AP Photo/Jenny Kane

Цены на нефть выросли более чем на 3% в ходе ранних торгов в Азии. Нефть марки Brent снова поднялась выше отметки в 90 долларов США за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,75 доллара США, или на 3,12%, до 90,85 доллара США за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 2,56 доллара США, или на 3,10%, до 85,05 доллара США за баррель.

Цены на нефть растут на фоне опасений рынка по поводу эскалации конфликта в Персидском заливе. В последний раз они были на этом уровне более месяца назад, перед подписанием меморандума о прекращении огня.

Экономика
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