Нефть снова выше 90 долларов за баррель

Цены на нефть выросли более чем на 3% в ходе ранних торгов в Азии. Нефть марки Brent снова поднялась выше отметки в 90 долларов США за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,75 доллара США, или на 3,12%, до 90,85 доллара США за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 2,56 доллара США, или на 3,10%, до 85,05 доллара США за баррель.

Цены на нефть растут на фоне опасений рынка по поводу эскалации конфликта в Персидском заливе. В последний раз они были на этом уровне более месяца назад, перед подписанием меморандума о прекращении огня.