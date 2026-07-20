AliExpress заплатит ЕС полмиллиарда евро штрафа за экспорт опасной продукции

Европейская комиссия оштрафовала AliExpress на 550 млн евро (629 млн долларов) за неспособность должным образом оценивать и снижать риски продажи нелегальных, небезопасных и контрафактных товаров на платформе. Это крупнейший штраф за всю историю применения Закона о цифровых услугах.

Расследование началось в марте 2024 года: регулятор установил, что запрещенные товары месяцами оставались в продаже даже после жалоб, а собственная система санкций и авторизации брендов AliExpress не работала должным образом.

Компания назвала штраф "непропорциональным", хотя по закону могла получить штраф в шесть раз больше.

AliExpress должен представить план исправления нарушений до 20 октября 2026 года.