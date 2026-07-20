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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил начало реализации проекта по передаче контроля ливанской армии на юге Ливана

ЦАХАЛ
США
Ливан
время публикации: 20 июля 2026 г., 22:46 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 22:46
ЦАХАЛ подтвердил начало реализации проекта по передаче контроля ливанской армии на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В понедельник, 20 июля, ЦАХАЛ официально подтвердил начало реализации пилотного проекта "Безопасное пространство" на юге Ливана. В сообщении пресс-службы армии подчеркивается, что реализация проекта начата по указанию политического руководства Израиля и ведется совместно с Центральным командованием армии США (CENTCOM) и ливанской армией.

В рамках пилотного этапа представители трех армий координируют свои действия и разрабатывают план дальнейшего выполнения достигнутых договоренностей.

Таким образом, ЦАХАЛ впервые официально подтвердил переход к практической реализации разработанного Израилем, США и Ливаном механизма.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что пилотный проект охватывает три района – деревни Фарун, Срифа и Заутар аль-Гарбия. При этом в заявлении ЦАХАЛа конкретные населенные пункты не названы и не говорится, что передача контроля ливанской армии уже состоялась.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что израильские военные будут жестко реагировать на любые нарушения соглашения.

Израиль
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