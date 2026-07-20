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Израиль

Возле военной тюрьмы состоялась многотысячная акция протеста гурских хасидов

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 20 июля 2026 г., 23:15 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 23:22
Возле военной тюрьмы состоялась многотысячная акция протеста гурских хасидов
Tal Gal/Flash90

В понедельник, 20 июля, возле военной тюрьмы №10 состоялась многотысячная акция протеста гурских хасидов против ареста учащегося йешивы, уклонявшегося от армейской службы.

По данным новостной службы N12, 200 автобусов были арендованы ультрарелигиозной общиной для того, чтобы доставить демонстрантов со всей страны в Бейт-Лид, где находится военная тюрьма.

В акции протеста участвует глава партии "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф.

По информации в СМИ, "уклонист" был арестован во время визита на призывной пункт, чтобы урегулировать свой статус. Он был приговорен к 20 дням заключения.

Несмотря на призывы лидеров общины не прибегать к насилию, участники акции пытались повалить установленные полицией ограждения, в результате полиция решила оставить проход к тюрьме открытым.

Акции протеста представителей ультраортодоксальной общины также проходили в Иерусалиме и Бейт-Шемеше. Полиция сообщала, что демонстранты поджигали мусорные баки, преграждали дороги и бросали в полицейских различные предметы. В разгоне демонстраций вместе с полицейскими были задействованы пограничники.

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