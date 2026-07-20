x
20 июля 2026
|
последняя новость: 21:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 июля 2026
|
20 июля 2026
|
последняя новость: 21:37
20 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Дир-Хане в результате стрельбы ранена 8-летняя девочка

Криминал в арабском секторе
время публикации: 20 июля 2026 г., 21:29 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 21:29
В Дир-Хане в результате стрельбы ранена 8-летняя девочка
Пресс-служба полиции Израиля

В Дир-Хане (восточней Сахнина, Галилея) в результате стрельбы ранена 8-летняя девочка. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил тяжелые ранения. Раненая доставлена в больницу "Пория".

На месте происшествия находится полиция, ведется расследование.

По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook