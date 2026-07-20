В Дир-Хане в результате стрельбы ранена 8-летняя девочка
время публикации: 20 июля 2026 г., 21:29 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 21:29
В Дир-Хане (восточней Сахнина, Галилея) в результате стрельбы ранена 8-летняя девочка. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил тяжелые ранения. Раненая доставлена в больницу "Пория".
На месте происшествия находится полиция, ведется расследование.
По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве.