В Дир-Хане в результате стрельбы ранена 8-летняя девочка

В Дир-Хане (восточней Сахнина, Галилея) в результате стрельбы ранена 8-летняя девочка. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что ребенок получил тяжелые ранения. Раненая доставлена в больницу "Пория".

На месте происшествия находится полиция, ведется расследование.

По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве.