Lloyd: "такса" КСИР за проход через Ормузский пролив – $2 млн

Корпус стражей Исламской революции, осуществляющий де-факто управление Ираном на текущий момент, создал "безопасный" судоходный коридор в Ормузском проливе.

Как сообщает Lloyd's List, коридором уже воспользовались не менее девяти судов, включая два индийских газовоза, пакистанский государственный танкер, ряд балкеров, следовавших из Ирана, а также несколько судов, находящихся под американскими санкциями.

Маршрут пролегает через территориальные воды Ирана в районе острова Ларак, где КСИР и портовые власти осуществляют визуальный контроль проходящих судов.

По меньшей мере в одном случае владелец танкера заплатил КСИР за проход 2 миллиона долларов

Согласно сообщению, КСИР в ближайшие дни планирует формализовать систему выдачи разрешений судам. Несколько правительств – в том числе Индии, Пакистана, Ирака, Малайзии и Китая – ведут прямые переговоры с Тегераном о проводке своих судов.

Заявки подаются через посредников, аффилированных с Ираном и действующих за его пределами; от заявителей требуется предоставить подробные сведения о владельцах судна и месте назначения груза.

Новый подход появился после заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи от 15 марта о готовности страны обсудить "безопасный проход" для заинтересованных государств. При этом Тегеран подчеркивает, что режим касается исключительно судов, не связанных с США или Израилем.

Коммерческое судоходство через пролив по-прежнему остается минимальным: с 15 по 17 марта зафиксировано лишь 15 транзитов, около 90% которых связаны с Ираном. Со 1 марта Иран совершил не менее 21 нападения на суда и морскую инфраструктуру в регионе.