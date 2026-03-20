Израильский стартап Oasis Security мобилизовал 120 миллионов долларов

Израильская стартап-компания Oasis Security, действующая в сфере кибербезопасности, объявила о завершении раунда B мобилизации капитала, в рамках которого она привлекла от инвесторов 120 млн долларов.

С момента основания в 2022 году компания мобилизовала в обещей сложности 195 млн долларов исходя из оценки в 700 миллионов долларов.

Стартап сосредоточен на разработке решений для управления доступом ИИ-агентов к корпоративным системам.

За последний год компания зафиксировала пятикратный рост регулярной выручки. Клиентская база включает преимущественно крупные корпорации из списка Fortune 500.

Oasis основана Дани Брикманом и Амитом Циммерманом, выходцами из подразделения кибербезопасности военной разведки.