Израильский стартап Oasis Security мобилизовал 120 миллионов долларов
время публикации: 20 марта 2026 г., 09:31 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 09:33
Израильская стартап-компания Oasis Security, действующая в сфере кибербезопасности, объявила о завершении раунда B мобилизации капитала, в рамках которого она привлекла от инвесторов 120 млн долларов.
С момента основания в 2022 году компания мобилизовала в обещей сложности 195 млн долларов исходя из оценки в 700 миллионов долларов.
Стартап сосредоточен на разработке решений для управления доступом ИИ-агентов к корпоративным системам.
За последний год компания зафиксировала пятикратный рост регулярной выручки. Клиентская база включает преимущественно крупные корпорации из списка Fortune 500.
Oasis основана Дани Брикманом и Амитом Циммерманом, выходцами из подразделения кибербезопасности военной разведки.