"Левиатан" поставит двум израильским электростанциям газ на $6,7 млрд

Компании "Нью Мед" и "Рацио" заключили с компанией "Далия Энергия" соглашение о поставках природного газа с месторождения "Левиатан" на сумму около 6,7 млрд долларов.

Договор рассчитан на 20 лет и предусматривает поставки газа для электростанций "Эшколь" и "Цафит". Мощность каждой из них составит около 850 МВт. По заявлению компаний, это крупнейшая сделка по продаже природного газа с "Левиатана" частному производителю электроэнергии на внутреннем рынке.

Согласно условиям договора, с января 2030 года компании будут поставлять "Далии" около 1,3 млрд кубометров газа в год, а с 2035 года объём возрастёт примерно до 1,7 млрд кубометров. Поставки осуществляются на условиях take-or-pay – то есть покупатель обязан оплатить минимальный объём вне зависимости от фактического потребления.