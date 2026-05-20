Мэрия Тель-Авива увеличивает ссуды для ремонта фасадов старых зданий

Муниципалитет Тель-Авива-Яффо утвердил новую модель льготного кредитования ремонта фасадов многоквартирных домов.

Жители смогут получить беспроцентную ссуду без привязки к инфляции в размере до 85000 шекелей на квартиру с ежемесячным погашением около 810 шекелей в течение девяти лет.

До сих пор муниципальные ссуды на ремонт фасадов составляли от 31200 до 52000 шекелей в зависимости от района.

По оценке муниципалитета, увеличение суммы позволит распространить требования о ремонте еще примерно на 1000 домов, находящихся в запущенном состоянии.

Программу реализует муниципальная дочерняя компания «Эзра ве-Бицарон». Помимо ссуды, муниципалитет предоставляет субсидию в размере 5000 шекелей на квартиру и дополнительную субсидию в 20000 шекелей для домов, получивших предписание о ремонте и оформивших разрешение в течение 60 дней.

Предусмотрен и механизм на случай несогласия части жильцов: если 70% владельцев квартир поддерживают проект, муниципалитет может временно авансировать долю несогласных, чтобы не задерживать работы.

Льготы распространяются на дома, заключившие договор о ремонте после 1 января 2026 года.