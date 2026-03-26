Израиль отклонил просьбу Египта и Иордании возобновить поставки газа

Министерство энергетики Израиля по рекомендации служб безопасности отклонило поступившие в последние недели запросы властей Египта и Иордании о возобновлении экспорта газа, остановленного с началом войны, сообщает 12-й канал ИТВ,

Газовые месторождения "Левиатан" и "Кариш" в эксклюзивных экономических водах Израиля были остановлены 28 февраля по распоряжению министерства энергетики. Месторождение "Тамар" работает в ограниченном режиме.

Запрет на работу связан с риском поражения платформы ракетой или ударным БПЛА в момент активной работы, когда газ движется под высоким давлением. Это грозит ущербом на миллиарды шекелей и нарушением работы инфраструктуры на долгие годы.

Обслуживающие месторождения консорциумы объявили об активации параграфов о форс-мажорных обстоятельствах, позволяющих остановить выполнение договорных обязательств.