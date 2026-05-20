Верховный суд по "русской афере": полиция Израиля может просить о замораживании криптоактивов

Верховный суд принял апелляцию прокуратуры и постановил, что полиция Израиля вправе обращаться к иностранным компаниям, управляющим цифровыми кошельками, с просьбой о замораживании криптоактивов, если есть подозрение, что они связаны с уголовными преступлениями.

Решение было принято в рамках дела о масштабной криптовалютной афере, известной как "русская афера", когда подозреваемые обманывали людей в Израиле и за рубежом, прежде всего выходцев из стран бывшего СССР.

По данным следствия, полученные преступным путем средства переводились между разными цифровыми кошельками и в итоге поступили на криптокошелек, где хранились активы на сумму более 10 миллионов долларов.

Ранее окружной суд отменил постановление о замораживании такого цифрового кошелька. Однако прокуратура заявила, что такое решение может серьезно затруднить борьбу с отмыванием капитала, интернет-мошенничеством и финансированием террора с использованием криптовалют, а также создать для преступников и террористических структур "цифровое убежище". Верховный суд согласился с позицией прокуратуры и постановил, что полиция действовала в рамках своих полномочий, предусмотренных статьей 3 приказа о полиции, а обращение к компании Tether было частью добровольного сотрудничества и не носило принудительного характера.