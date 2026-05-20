20 мая 2026
Ближний Восток

Профсоюз учителей Ирана призвал прекратить военную подготовку детей

время публикации: 20 мая 2026 г., 10:02 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 10:09
Профсоюз учителей Ирана выступил против проведения военной подготовки детей и подростков в мечетях и лагерях подчиняющегося Корпусу страже исламской революции ополчения "Басидж", поскольку это может быть нарушением международного права, защищающего детей.

"Опубликованные в сети видео свидетельствуют, что детей организованно учат обращаться с автоматом Калашникова и другим стрелковым оружием. Это "милитаризация детства", идущая вразрез с обязательствами, принятыми Ираном в рамках Конвенции ООН по правам ребенка", – заявляют учителя.

Профсоюз призывает провести независимое и прозрачное расследование с привлечением международных организаций.

