Профсоюз учителей Ирана призвал прекратить военную подготовку детей

Профсоюз учителей Ирана выступил против проведения военной подготовки детей и подростков в мечетях и лагерях подчиняющегося Корпусу страже исламской революции ополчения "Басидж", поскольку это может быть нарушением международного права, защищающего детей.

"Опубликованные в сети видео свидетельствуют, что детей организованно учат обращаться с автоматом Калашникова и другим стрелковым оружием. Это "милитаризация детства", идущая вразрез с обязательствами, принятыми Ираном в рамках Конвенции ООН по правам ребенка", – заявляют учителя.

Профсоюз призывает провести независимое и прозрачное расследование с привлечением международных организаций.