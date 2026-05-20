ОАЭ использовали Совбез ООН, чтобы обвинить Иран в причастности к удару по АЭС

Совет безопасности ООН по инициативе Бахрейна провел экстренное заседание, посвященное воздушному удару по расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах АЭС Барака. В результате атаки произошло возгорание генератора.

"Удар по мирному атомному объекту – пересечение красной черты. Это неспровоцированная террористическая атака, и, если международное сообщество не даст решительный ответ, произойдет нормализация ударов по гражданской атомной инфраструктуре", – заявил представитель ОАЭ в ООН Мухаммад Абу Шабаб.

Как сообщает Arab News, дипломат также подчеркнул: удары БПЛА по гражданской и критической инфраструктуре, в том числе по АЭС Барака, были произведены с территории Ирака, но являются частью более обширной кампании, в которой участвуют Иран и его сателлиты.

Среди тех, кто осудил удар, была и Россия. Ее представитель Василий Небензя назвал удары по мирным ядерным объектам категорически неприемлемыми и ставящим регион на порог ядерной катастрофы. Он также отметил, что в случае других атак других ядерных объектов международное сообщество менее последовательно.