Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ОАЭ использовали Совбез ООН, чтобы обвинить Иран в причастности к удару по АЭС

Иран
Война с Ираном
ООН
ОАЭ
время публикации: 20 мая 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 10:54
ОАЭ использовали Совбез ООН, чтобы обвинить Иран в причастности к удару по АЭС
AP Photo/Yuki Iwamura

Совет безопасности ООН по инициативе Бахрейна провел экстренное заседание, посвященное воздушному удару по расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах АЭС Барака. В результате атаки произошло возгорание генератора.

"Удар по мирному атомному объекту – пересечение красной черты. Это неспровоцированная террористическая атака, и, если международное сообщество не даст решительный ответ, произойдет нормализация ударов по гражданской атомной инфраструктуре", – заявил представитель ОАЭ в ООН Мухаммад Абу Шабаб.

Как сообщает Arab News, дипломат также подчеркнул: удары БПЛА по гражданской и критической инфраструктуре, в том числе по АЭС Барака, были произведены с территории Ирака, но являются частью более обширной кампании, в которой участвуют Иран и его сателлиты.

Среди тех, кто осудил удар, была и Россия. Ее представитель Василий Небензя назвал удары по мирным ядерным объектам категорически неприемлемыми и ставящим регион на порог ядерной катастрофы. Он также отметил, что в случае других атак других ядерных объектов международное сообщество менее последовательно.

