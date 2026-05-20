Политический кризис: депутаты проголосуют за закон о роспуске Кнессета

20 мая Кнессет проголосует на пленарном заседании в предварительном чтении по законопроекту о роспуске Кнессета.

Одновременно комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне возобновила рассмотрение законопроекта Боаза Бисмута о статусе учащихся йешив. Открывая заседание, Бисмут подчеркнул, что рассмотрение законопроекта возобновляется по распоряжению премьер-министра.

Продвижение закона Бисмута возобновилось после того, как в ультраортодоксальных партиях заявили о намерении завершить политический союз с Нетаниягу. В попытке сохранить блок глава правительства отдал распоряжение продвигать закон Бисмута, который многие называют законопроектом об освобождении от службы. В последние дни Нетаниягу беседовал с депутатами, возражающими против этого законопроекта, пытаясь убедить их изменить свое решение. Накануне источники в коалиции сообщили главам ультраортодоксальных партий, что достигнуто большинство, необходимое для утверждения закона. На данный момент неизвестно, когда законопроект будет вынесен на голосование. На следующую неделю намечены два заседания.

Одновременно в коалиции пытаются убедить депутатов от ШАС и "Яадут а-Тора" не голосовать за законопроект о роспуске Кнессета. "Гаарец" цитирует источники в партии "Дегель а-Тора", заявившие, что намерены голосовать за законопроект. "Мы хорошо знаем все трюки Нетаниягу, все его уловки. Мы хотим выборов как можно раньше, желательно 1 сентября", – заявляют в "Дегель а-Тора".

Нетаниягу, в свою очередь, заинтересован максимально отложить выборы, а в идеальном случае, провести их в срок – 27 октября. Депутат Кнессета Авихай Буарон ("Ликуд") сказал в эфире "Кан РЭКА", что дата выборов зависит от того, удастся ли провести закон о призыве. "Если закон будет утвержден, думаю, что выборы состоятся в срок. Если закон утвердить не удастся, мы пойдем на выборы в середине сентября – восьмого или пятнадцатого числа", – считает Буарон.

В политических кругах полагают, что утверждение в предварительном чтении закона о роспуске Кнессета неизбежно. После этого он будет передан в комиссию для подготовки к дальнейшим голосованиям. Коалиция имеет возможность контролировать темпы утверждения закона, так как главами комиссий являются депутаты от коалиции, и сам законопроект представлен ею.

Со своей стороны в "Яадут а-Тора" угрожают вступить в союз с оппозицией в том, что касается даты выборов. "Если Нетаниягу продолжит играть в игры, мы назначим выборы на 6 октября", – заявляют в "Яадут а-Тора". Очевидно, что выборы 6 октября, за день до третьей годовщины нападения ХАМАСа, крайне невыгодны Нетаниягу и правящей коалиции.