x
20 октября 2025
|
последняя новость: 13:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 13:59
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Кнессет утвердил финансовые гарантии для создания оборонных венчурных фондов

Оборонка
Финансы
время публикации: 20 октября 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 13:28
Кнессет утвердил финансовые гарантии для создания оборонных венчурных фондов
Chaim Goldberg/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета утвердила в понедельник, 20 октября, предоставление государством гарантий на 200 миллионов шекелей для проведения тендера на создание венчурных фондов для инвестиций в оборонные стартапы.

Уже на следующей неделе министерство финансов объявит тендер на создание двух фондов, которые, по оценкам минфина, смогут привлечь около миллиарда шекелей.

Создание венчурных фондов, специализирующихся на сфере передовых оборонных технологий (Defense Tech) под гарантии государства было инициировано министерствами финансов и обороны.

Задача фондов — справиться с недостатками рынка финансирования в оборонной отрасли, в которой малые и средние компании испытывают трудности в конкуренции с тремя оборонными "гигантами" – концернами "Эльбит", "Авиационная промышленность" и "Рафаэль".

Кроме того, частные инвесторы опасаются инвестиций в эту область из-за репутационного риска, связанного с инвестициями в оборонную промышленность в целом, и в израильские компании в частности. Дополнительной сложностью для привлечения инвесторов являются регуляторные риски, вытекающие из того, что оборонная сфера опирается в основном на государственные бюджеты.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook