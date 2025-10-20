Кнессет утвердил финансовые гарантии для создания оборонных венчурных фондов

Финансовая комиссия Кнессета утвердила в понедельник, 20 октября, предоставление государством гарантий на 200 миллионов шекелей для проведения тендера на создание венчурных фондов для инвестиций в оборонные стартапы.

Уже на следующей неделе министерство финансов объявит тендер на создание двух фондов, которые, по оценкам минфина, смогут привлечь около миллиарда шекелей.

Создание венчурных фондов, специализирующихся на сфере передовых оборонных технологий (Defense Tech) под гарантии государства было инициировано министерствами финансов и обороны.

Задача фондов — справиться с недостатками рынка финансирования в оборонной отрасли, в которой малые и средние компании испытывают трудности в конкуренции с тремя оборонными "гигантами" – концернами "Эльбит", "Авиационная промышленность" и "Рафаэль".

Кроме того, частные инвесторы опасаются инвестиций в эту область из-за репутационного риска, связанного с инвестициями в оборонную промышленность в целом, и в израильские компании в частности. Дополнительной сложностью для привлечения инвесторов являются регуляторные риски, вытекающие из того, что оборонная сфера опирается в основном на государственные бюджеты.