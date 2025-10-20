x
20 октября 2025
20 октября 2025
20 октября 2025
20 октября 2025
Экономика

Глобальный сбой на облачной платформе AWS парализовал множество онлайн сервисов

время публикации: 20 октября 2025 г., 12:09 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 12:29
Wikipedia.org. Фото: Tedder

Пользователи значительного количества онлайн-сервисов по всему миру сообщают о невозможности пользоваться услугами из-за сбоя в регионе US-East на облачной платформе Amazon Web Services.

В частности, о проблемах сообщают пользователи таких услуг и игр, как Perpexity, Snapchat, Fortnite, Airtable, McDonald's, Roblox, Brawl Stars, Signal, Amazon, Sony Playstation, Alexa, Prime TV, Disney+, New York Times, AP.

В банковском секторе поступают сообщения о проблемах от пользователей Barclays, Lloyds и Bank of Scotland, криптовалютной биржи Coinbase.

Экономика
