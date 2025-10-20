x
20 октября 2025
|
последняя новость: 19:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2025
|
20 октября 2025
|
последняя новость: 19:55
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Торговый центр в Рамат-Гане устроил для бывших заложников "ночь шоппинга"

время публикации: 20 октября 2025 г., 19:47 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 20:02
Торговый центр в Рамат-Гане устроил для экс-заложников "ночь шоппинга"
Avshalom Sassoni/Flash90

Торговый центр "Аялон" в Рамат-Гане открыл двери для освобожденных из плена израильтян в нерабочие часы. Администрация центра хотела дать бывшим заложникам возможность спокойно, не привлекая к себе внимания, купить одежду и обувь – и вновь почувствовать вкус обычной жизни.

По информации "Мако", "ночь шоппинга" состоялась в воскресенье, 19 октября. Незадолго до закрытия владельцы магазинов получили сообщение с просьбой задержаться, так как торговый центр примет необычных гостей. Всех продавцов и сотрудников попросили сдать мобильные телефоны, чтобы сохранить акцию в тайне.

Администрация торгового центра выдала гостям подарочные талоны в магазины сети Fox. Также для них открылись магазины других крупных торговых сетей и кафе Landwer.

Ночь покупок продолжалась около трех часов. Работники магазинов со смехом признаются, что теперь им срочно придется пополнять запасы.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2025

Бывший заложник Матан Энгерст попросил вернуть его в ЦАХАЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2025

Большинство освобожденных 13 октября заложников пока остаются в больницах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2025

Освобожденные заложники Эйтан Горн и Нимрод Коэн выписаны из больницы "Ихилов"