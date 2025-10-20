Торговый центр в Рамат-Гане устроил для бывших заложников "ночь шоппинга"

Торговый центр "Аялон" в Рамат-Гане открыл двери для освобожденных из плена израильтян в нерабочие часы. Администрация центра хотела дать бывшим заложникам возможность спокойно, не привлекая к себе внимания, купить одежду и обувь – и вновь почувствовать вкус обычной жизни.

По информации "Мако", "ночь шоппинга" состоялась в воскресенье, 19 октября. Незадолго до закрытия владельцы магазинов получили сообщение с просьбой задержаться, так как торговый центр примет необычных гостей. Всех продавцов и сотрудников попросили сдать мобильные телефоны, чтобы сохранить акцию в тайне.

Администрация торгового центра выдала гостям подарочные талоны в магазины сети Fox. Также для них открылись магазины других крупных торговых сетей и кафе Landwer.

Ночь покупок продолжалась около трех часов. Работники магазинов со смехом признаются, что теперь им срочно придется пополнять запасы.