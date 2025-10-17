Большинство освобожденных 13 октября заложников пока остаются в больницах

По состоянию на 17 октября, по меньшей мере четверо из 20 бывших заложников, освобожденных из плена в понедельник, были выписаны из больниц и вернулись домой.

В пятницу из больницы "Ихилов" в Тель-Авиве были выписаны Омри Миран и Матан Ценгаукер. 16 октября из того же медицинского центра выписали Эйтана Горна и Нимрода Коэна.

Матан Энгерст пока остается в больнице "Ихилов".

В больнице "Шиба" в Тель а-Шомере проходят обследования и реабилитацию освобожденные заложники Ром Брасловски, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Зив Берман, Гали Берман, Йосеф Хаим Охана, Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, Давид Кунио, Ариэль Кунио.

Алон Оэль, Эйтан Мор, Авинатан Ор, Эвьятар Давид, Гай Гильбоа-Далаль под наблюдением в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве. У Алона серьезная травма глаза. У Гая зафиксирована частичная потеря слуха.

Сведения о состоянии здоровья выживших заложников не разглашаются больницами и минздравом Израиля. Но о многом рассказывают родственники бывших заложников в интервью израильским СМИ. В целом состояние всех 20 вернувшихся удовлетворительное, все они 13 октября самостоятельно передвигались, хотя были сильно истощены.

ХАМАС пока вернул только девять из 28 тел погибших в плену или убитых заложников, которые удерживались в Газе по состоянию на 13 октября 2025 года.

