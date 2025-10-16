Освобожденные заложники Эйтан Горн и Нимрод Коэн выписаны из больницы "Ихилов"
время публикации: 16 октября 2025 г., 16:25 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 16:46
Днем 16 октября администрация больницы "Ихилов" в Тель-Авиве объявила, что освобожденные из плена террористов Эйтан Горн и Нимрод Коэн, прибывшие в медицинский центр 13 октября, выписаны и вернулись домой.
"Ихилов" продолжит сопровождать их и оказывать помощь в случае необходимости.
Бывшие заложники Матан Ценгаукер, Матан Энгерст и Омри Миран пока остаются в больнице "Ихилов".