Израиль

Бывший заложник Матан Энгерст попросил вернуть его в ЦАХАЛ

Заложники
ЦАХАЛ
время публикации: 18 октября 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 11:09
Бывший заложник Матан Энгерст попросил вернуть его в ЦАХАЛ
Фото: Рафи Бен-Хакон

В пятницу, 17 октября, бывший заложник Матан Энгерст, который 738 дней находился в плену у террористов в Газе, был выписан из больницы "Ихилов" в Тель-Авиве.

Израильские СМИ пишут, что в беседе с начальником генштаба ЦАХАЛа Эялем Замиром Матан сказал, что хочет вернуться на службу в ЦАХАЛ. Причем речь была о возвращении именно на боевую службу, а не в качестве инструктора. До похищения Матан служил в 7-й бронетанковой бригаде "Саар ми-Голан".

Отметим, что некоторые из освобожденных заложников уже возвращались на военную службу, прерванную пленом.

Так, например, Ори Мегидиш после спасения вернулась на службу в военную разведку (АМАН) в феврале 2024 года. Она завершила службу в апреле 2025-го.

Лири Альбаг, наблюдательница ЦАХАЛа, похищенная ХАМАСом и освобожденная через 477 дней плена, в июле 2025-го вернулась на службу в армию.

Идан Александр – гражданин Израиля и США, который 584 дня был заложником, объявил 19 сентября 2025-го, что возвращается в ЦАХАЛ в октябре.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
