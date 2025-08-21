x
21 августа 2025
Экономика

Booking заблокировал итальянский отель за дискриминацию израильтян

Туризм
Италия
время публикации: 21 августа 2025 г., 20:15 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 20:15
Booking заблокировал итальянский отель за дискриминацию израильтян
Wikipedia.org. Фото: Travelarz

Компания Booking сообщила о снятии с платформы до дальнейшего уведомления отеля P43 Sicilian Suites в городе Рагуза на Сицилии, после того, как израильские туристы, забронировавшие номер в нем, пожаловались на дискриминацию.

Израильская семья из Ришон ле-Циона забронировала несколько отелей для отдыха на Сицилии. Все отели без проблем приняли бронирование, однако из отеля P43 Sicilian Suites семья получила письмо с требованием "отменить бронирование и заказать номер в другом месте, если вы согласны с действиями вашего правительства в секторе Газы".

Семья обратилась с жалобой в израильское представительство Booking, которое передало ее представительству в Европе.

Экономика
