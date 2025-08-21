x
21 августа 2025
21 августа 2025
Экономика

Регев ответила на вопросы и претензии: пробки, хаос в транспортной системе, дорогие авиабилеты

Транспорт
Авиация
Ракевет Исраэль
Мин.транспорта
Железные дороги
время публикации: 21 августа 2025 г., 19:27 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 19:32
Регев ответила на вопросы и претензии: пробки, хаос в транспортной системе, дорогие авиабилеты
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр транспорта Мири Регев вместе с представителями компании "Ракевет Исраэль" дала пресс-конференцию по поводу аварии, частично парализовавшей железнодорожное сообщение в Израиле, регулярных пробок и перекрытий улиц и других проблем транспортной системы Израиля.

В пробках на дорогах министр транспорта неожиданно обвинила юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару, которая, по словам Регев, разрешает участникам протестных акций перегораживать трассы. "Если бы мы жили в стране, где юридический советник правительства не разрешает блокировать дороги, а люди не жгут инфраструктуру – автобусы бы не опаздывали, – заявила министр. – Мы не против демонстраций, но дороги-то зачем блокировать?"

По поводу серьезной аварии на железной дороге, в результате которой уже на протяжении недели наблюдаются перебои с железнодорожным транспортом, и невозможно доехать без пересадок с севера на юг страны, Регев сообщила, что "Ракевет Исраэль" работает над устранением аварии, приглашен специальный эксперт из Испании.

Регев сообщила, что станция "Тель-Авив – а-Агана" вернется к работе в ближайший понедельник, во вторник вернется к работе станция "Тель-Авив – а-Шалом", и до первого сентября будут вновь открыты станции "Ганей-Авив" и "Кфар-Хабад". При этом Регев напомнила, что для пассажиров предоставлены шаттлы и другие альтернативы – "конечно, это неудобно, но главное – безопасность", добавила министр.

Министр транспорта ответила также на вопросы об авиасообщении, коснувшись ситуации с созданием в Израиле оперативной базы венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air и возражений "Эль-Аля" по этому поводу.

Она подчеркнула, что выступает за конкуренцию и считает цены на авиаперелеты слишком высокими. "Полет в Грецию и на Кипр из Израиля стоит 500 долларов – это нелогично", – подчеркнула она, добавив, что хотя прямо повлиять на цены она не может, она "поняла, что пришло время привести в Израиль конкуретную лоукост-авиакомпанию".

Мири Регев сообщила, что данную программу поддерживает глава правительства Биньямин Нетаниягу. "У меня есть полная поддержка премьер-министра, так что никто не может приходить и угрожать", – подчеркнула Регев, подразумевая угрозы "Эль-Аля" начать забастовку.

