Минфин уберет льготу на системы безопасности, ставшие стандартом автопрома

Система налогообложения автотранспорта в Израиле, в числе прочего, предусматривает предоставление налогового вычета для автомобилей, в которых установлены продвинутые системы безопасности.

Список систем и размер льготы за каждую из них пересматривается на ежегодной основе. В последние годы из списка выводятся пассивные системы, только предупреждающие об опасности, и вводятся активные, способные помочь в предотвращении аварии или ее смягчении.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, министерство финансов намерено в 2026 году кардинально обновить список систем, практически полностью убрав из него и активные системы, ставшие за последние годы стандартом автомобильной промышленности.

Вместо этого в список будут включены системы, внедрение которых находится только на начальной стадии, такие как система мониторинга состояния здоровья водителя, позволяющая аккуратно свести на обочину автомобиль, если водителю стало плохо. Также льготы будут предоставляться за установку систем "умного вождения" 3-го уровня автономии, способных брать на себя часть функций водителя на автомагистралях.