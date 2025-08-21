"Скандинавские авиалинии" возвращаются в Израиль после десятилетнего перерыва
время публикации: 21 августа 2025 г., 20:42 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 20:42
Авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") начнет с 26 октября 2025 года обслуживать маршрут между аэропортом Бен-Гурион и Копенгагеном.
Маршрут будет обслуживаться дважды в неделю самолетом Airbus A320neo. Стоимость билетов – от 150 долларов в одном направлении.
Компания SAS прекратила обслуживать израильское направление около десяти лет назад.
Ссылки по теме