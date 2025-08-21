x
21 августа 2025
|
последняя новость: 21:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2025
|
21 августа 2025
|
последняя новость: 21:50
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Скандинавские авиалинии" возвращаются в Израиль после десятилетнего перерыва

Авиация
время публикации: 21 августа 2025 г., 20:42 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 20:42
"Скандинавские авиалинии" возвращаются в Израиль после десятилетнего перерыва
AP Photo/Joe Epstein

Авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") начнет с 26 октября 2025 года обслуживать маршрут между аэропортом Бен-Гурион и Копенгагеном.

Маршрут будет обслуживаться дважды в неделю самолетом Airbus A320neo. Стоимость билетов – от 150 долларов в одном направлении.

Компания SAS прекратила обслуживать израильское направление около десяти лет назад.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 мая 2025

Авиакомпания SAS после десятилетнего перерыва возвращается в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 июля 2022

Авиакомпания SAS начала процедуру банкротства на фоне забастовки пилотов
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 февраля 2020

SAS удалила "мультикультурную" рекламу – по требованию правых