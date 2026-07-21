Лондонская биржа перейдет на круглосуточные торги

Лондонская фондовая биржа объявила о планах запустить новую торговую площадку LSE 24, которая будет работать круглосуточно пять дней в неделю, с понедельника по пятницу.

Площадка создается отдельно от основного рынка биржи, который продолжит работать в прежнем режиме торговых часов, и рассчитана на поддержку алгоритмической, цифровой и агентной торговли.

Тестирование для клиентов начнется до конца 2026 года. Первым классом активов, который будет доступен для торговли на новой площадке, станут биржевые инвестиционные продукты (ETP) – их запуск намечен на первую половину 2027 года и будет зависеть от одобрения регулятора.

По данным Financial Times, новая сессия будет работать примерно с 17:00 до 7:50 утра по лондонскому времени, дополняя стандартные торговые часы. Глава биржи Джулия Хоггетт назвала этот шаг важным этапом в развитии рынков, отметив растущий спрос со стороны азиатских инвесторов на доступ к активам вне традиционных часов торгов.