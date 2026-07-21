Минэкономики Израиля рапортует о рекорде экспорта за счет развивающихся рынков Азии

Согласно официальным итоговым данным Управления внешней торговли, представленным министру экономики и промышленности Ниру Баркату, в 2025 году объем израильского экспорта составил рекордные 169 миллиардов долларов.

Это на четыре миллиарда выше предварительных прогнозов и на три миллиарда выше пикового показателя 2022 года.

Основным драйвером роста стали сектора программного обеспечения и исследований и разработок, которые компенсировали стагнацию в традиционных отраслях промышленности.

Совместный анализ данных Управления внешней торговли и Центрального статистического бюро показывает, что на фоне спада экспорта в страны Европы, вызванного логистическими и политическими причинами, отмечалось быстрое экономическое оживление на развивающихся рынках.

Наибольший вклад в этот рост внесли страны Азии, где действуют экономические представительства Израиля: значительный рост экспорта зафиксирован на рынках Вьетнама, Филиппин, Таиланда, Японии, Индии, Азербайджана. Также резкий рост на 33% отмечен в экспорте в Сербию.