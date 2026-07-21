Израильская ThirdEye Systems получила заказ на системы обнаружения беспилотников

Израильская компания ThirdEye Systems сообщила, что ее совместная дочерняя структура в США получила заказ на поставку систем обнаружения и идентификации беспилотников. Стоимость сделки оценивается примерно в 1,45 млн долларов.

Поставка оборудования должна быть завершена в течение 2026 года. Заказ рассматривается компанией как очередной этап продвижения ее технологий на американском оборонном и гражданском рынках.

В ThirdEye Systems уточнили, что на данном этапе сумма сделки еще не может быть отражена как фактическая выручка, поскольку сохраняется период, в течение которого заказ может быть отменен.