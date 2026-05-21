Ближний Восток

Представитель иранских консерваторов призвал к убийству Трампа и захвату израильских судов

США
Израиль
Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 мая 2026 г., 11:25 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 12:08
Представитель иранских консерваторов призвал к убийству Трампа и захвату израильских судов
Wikipedia.org. Фото: Meghdad Madadi/Tasnim News Agency

Хосейн Шариатмадари, главный редактор иранской газеты "Кайхан", считающейся рупором наиболее консервативных кругов режима аятолл, призвал к захвату торговых судов, принадлежащих Израилю или перевозящих для него грузы.

"Даже после поражения США и их союзников в войне, Ормузский пролив должен остаться для них закрытым, пока США их арабские и западные союзники не выплатят репараций, американцы не выведут из региона свои базы и, что самое главное, Трамп и его банда не будут убиты", – сказал он.

Шариатмадари также потребовал от парламента принятия законов, ужесточающих иранский контроль над Ормузским проливом, в том числе – введения платы за проход по водной артерии для всех судов без исключения, сообщает сайт оппозиции Iran International.

