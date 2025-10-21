x
Экономика

Французские правозащитники против Airbnb и Booking: "Продвигают израильский оккупационный туризм"

Иудея и Самария
Туризм
время публикации: 21 октября 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 12:41
Французские правозащитники против Airbnb и Booking: "Продвигают израильский оккупационный туризм"
Wikipedia.org. Фото: Philippe Alès

Французская правозащитная организация Ligue des droits de l"Homme подала жалобу против туристических компаний Airbnb и Booking, обвинив их в продвижении "оккупационного туризма" и сокрытии военных преступлений.

Основанием стала публикация на сайтах компаний жилья для туристов, расположенного в Иудее и Самарии. При этом его расположение за пределами "Зеленой черты" не афишируется – фигурирует только название конкретного поселения. "Тем самым платформы содействуют колонизации и уничтожению палестинцев", – утверждается в иске.

"Эти международные компании, предлагая свои услуги, делают возможным и способствуют, как напрямую, так и опосредовано, созданию и расширению израильских поселений", – заявил адвокат Ligue des droits de l"Homme Патрик Бодуин.

Напомним, что в октябре 2022 года после переговоров с правительством Израиля Booking отказался от намерения ввести для Иудеи и Самарии негативную маркировку, которая бы обозначила эти территории как оккупированные и опасные для посещения.

