x
21 октября 2025
|
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2025
|
21 октября 2025
|
последняя новость: 12:59
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Штраус" открыл в Галилее новый завод растительного молока

Рынок труда
Галилея
Промышленность
время публикации: 21 октября 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 11:28
"Штраус" открыл в Галилее новый завод растительного молока
David Cohen/FLASH90

Группа "Штраус" открыла в Ахиуде в Западной Галилее новый завод растительного молока, названный в честь Михаэля Штрауса, сына основателей группы.

Новый завод, в строительство которого были вложены 270 миллионов шекелей, будет производить разнообразные продукты на растительной основе — напитки, йогурты и десерты.

На первом этапе завод будет производить напитки на основе овса. В дальнейшем компания планирует запустить дополнительные охлажденные соевые напитки.

Рынок заменителей молока составляет около 800 миллионов шекелей в год, и на текущий момент практически полностью контролируется "Тнувой".

Следует отметить, что там же в Ахиуде 25 лет назад "Штраус" открыл молочный завод.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 14 июля 2025

Израильское исследование: мужчины и женщины по-разному переваривают молоко
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 23 декабря 2024

Растительное молоко не так полезно, как многие думают, согласно новому исследованию
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 25 сентября 2024

Израильский стартап разработал молочный белок без эксплуатации животных