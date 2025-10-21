"Штраус" открыл в Галилее новый завод растительного молока

Группа "Штраус" открыла в Ахиуде в Западной Галилее новый завод растительного молока, названный в честь Михаэля Штрауса, сына основателей группы.

Новый завод, в строительство которого были вложены 270 миллионов шекелей, будет производить разнообразные продукты на растительной основе — напитки, йогурты и десерты.

На первом этапе завод будет производить напитки на основе овса. В дальнейшем компания планирует запустить дополнительные охлажденные соевые напитки.

Рынок заменителей молока составляет около 800 миллионов шекелей в год, и на текущий момент практически полностью контролируется "Тнувой".

Следует отметить, что там же в Ахиуде 25 лет назад "Штраус" открыл молочный завод.