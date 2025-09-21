x
21 сентября 2025
Экономика

StoreNext: израильтяне не выдерживают цен в супермаркетах

Цены
время публикации: 21 сентября 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 07:45
StoreNext: израильтяне не выдерживают цен в супермаркетах
Michael Giladi/Flash90

По данным аналитической компании StoreNext, в первую неделю сентября 2025 года в израильской рознице зафиксировано снижение физических объемов покупок (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) при сохраняющемся высоком денежном обороте. То есть объемы покупок снижаются на фоне роста цен.

Об этих данных пишет экономическое издание The Marker.

Отмечается, что заметно сократились покупки таких товаров, как свежее мясо и рыба, дорогие сыры и деликатесы. Снизились покупки сладких и газированных напитков, сладостей. Снижается оборот в косметике и бытовой химии (покупатели всё чаще выбирают самые дешевые товары в этих категориях).

StoreNext ведет учет цен с 2018 года.

