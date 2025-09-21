StoreNext: израильтяне не выдерживают цен в супермаркетах

По данным аналитической компании StoreNext, в первую неделю сентября 2025 года в израильской рознице зафиксировано снижение физических объемов покупок (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) при сохраняющемся высоком денежном обороте. То есть объемы покупок снижаются на фоне роста цен.

Об этих данных пишет экономическое издание The Marker.

Отмечается, что заметно сократились покупки таких товаров, как свежее мясо и рыба, дорогие сыры и деликатесы. Снизились покупки сладких и газированных напитков, сладостей. Снижается оборот в косметике и бытовой химии (покупатели всё чаще выбирают самые дешевые товары в этих категориях).

StoreNext ведет учет цен с 2018 года.