Lufthansa отменяет 20 тысяч рейсов для экономии топлива

Германская авиакомпания Lufthhansa сообщила о "корректировке расписания рейсов до октября" с целью экономии авиатоплива.

Согласно сообщению, в общей сложности авиакомпании из группы Lufthansa отменяют 20 тысяч рейсов на ближнемагистральных маршрутах, что позволит сэкономить 40 тысяч тонн топлива.

В рамках этого подхода вчера были введены в действие первые 120 ежедневных отмен рейсов - до конца мая включительно; затронутые пассажиры уже уведомлены. С отменой маршрутов из Франкфурта в Быдгощ и Жешув (Польша), а также Ставангер (Норвегия) из текущего расписания временно исключены как минимум три направления. Десять маршрутов консолидированы в рамках группы через другие хабы: Херингсдорф, Корк, Гданьск, Любляна, Риека, Сибиу, Штутгарт, Тронхейм, Тиват и Вроцлав.

Среднесрочное планирование маршрутов на предстоящие месяцы пересматривается с учётом сокращения ёмкости и будет опубликовано в конце апреля - начале мая. Оно включит оптимизацию ближнемагистрального предложения на весь летний сезон и обеспечит стабильность расписания в плановом периоде.

По рейсам летнего расписания группа рассчитывает на стабильные поставки топлива. В этих целях Lufthansa реализует комплекс мер, включая физические закупки авиационного топлива и хеджирование ценовых рисков.